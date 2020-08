Genoa, con Italiano in panchina potrebbe arrivare anche il difensore Martin Erlic

Martin Erlic è uno dei nomi che il Genoa sta prendendo in considerazione per la difesa della prossima stagione. Il centrale dello Spezia che sta lottando per conquistare un posto in A, dopo essere stato dimenticato dal Sassuolo, ora è pronto per il grande salto e il Grifone potrebbe mettere a segno un doppio colpo dal club spezzino portando in Liguria anche il tecnico Italiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.