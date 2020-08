Genoa, con Italiano potrebbe arrivare Erlic: il difensore conosce già il gioco del mister

Se tutto verrà confermato Vincenzo Italiano lascerà lo Spezia per sposare la causa del Genoa dopo la finale dei playoff: e dall'Aquila potrebbero arrivare anche uno-due giocatori. Il maggiore indiziato, riferisce il Secolo XIX, è il difensore croato Martin Erlic, arrivato la scorsa estate dal Sassuolo che mantiene il 50% sulla rivendita. Ventidue anni, centrale, fisico imponente (192 cm di altezza per 78 kg), Erlic conosce già il gioco del mister e il suo 4-3-3 ma ovviamente venendo dalla B non sarebbe l'unico rinforzo per il reparto difensivo del Grifone.