Genoa, con l'Inter si parla di Colidio. Affare possibile con il controriscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter e Genoa potrebbe fare nuovi affari in estate. I nerazzurri eserciteranno la recompra per Andrei Radu, mentre il club del presidente Enrico Preziosi ha già iniziato a sondare il terreno per Facundo Colidio stando a quanto rivela FcInterNews.it. L'attaccante argentino, classe 2001, della Primavera nerazzurra, potrebbe vivere la prima esperienza da professionista in quel di Genova. Un'operazione in prestito che avrebbe anche il benestare della società nerazzurra, magari con un diritto di riscatto in favore del Genoa e contro-riscatto per l'Inter, intenzionata di mantenere il controllo del giocatore.