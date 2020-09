Genoa, contatti avviati col Torino per Rincon: trattativa aperta, El General riflette

Il Genoa fa sul serio per Tomas Rincon. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Grifone ha aperto infatti una vera e propria trattativa col Torino per portare El General agli ordini di mister Maran e di nuovo al "Ferraris": contatti già avviati tra tutte le parti in causa, anche se non sarà facile - ricorda la rosea - convincere Rincon e la sua famiglia a lasciare i granata.