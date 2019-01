Genoa, Criscito al 45': "Piatek importante, ma abbiamo altri giocatori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenico Criscito, difensore rossoblù, è intervenuto al termine del primo tempo tra Genoa e Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo avuto tante occasioni, anche grandi. Peccato non aver fatto gol. Dobbiamo continuare così, il gol arriverà. Piatek? È un giocatore per noi importantissimo, ma abbiamo altri giocatori come Pandev. Bisogna continuare così, sono sicuro che vinceremo la partita".