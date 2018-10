Genoa, Criscito: "Amo il club rossoblu, felice di essere tornato"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Genoa e della Nazionale, Domenico Criscito, ha espresso la propria amarezza ai microfoni Sky per il ko interno contro il Parma: "Siamo partiti forte, passando subito in vantaggio. Poi abbiamo subito gol ed è mancato qualcosa in fase difensiva: non parlo solo di difensori, ma di tutta la squadra, dall'attacco in giù".

Avete osato troppo?

"Sul 3-1 qualcosa dovevamo rischiare, però i gol sono arrivati prima... In fase difensiva eravamo larghi e lunghi, abbiamo sofferto le ripartenze del Parma. Loro hanno giocatori importanti, nonostante le assenze. Peccato, potevamo andare a 15 punti".

In estate hai rifiutato la corte di top club pur di tornare a Genova.

"Sì, volevo tornare qui: amo il Genoa e sono contento di essere rossoblu".