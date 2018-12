Genoa, Criscito avvisa il Torino: "Abbiamo bisogno di punti, faremo la gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato anche della sfida contro il Torino in programma alle 15: "Ha fatto grandi investimenti sul mercato, e ora ha una squadra importante e di sostanza, con elevata qualità. Noi, però, scenderemo in campo per fare la nostra partita: abbiamo assoluto bisogno di punti". Sul ritorno in Nazionale invece ha aggiunto: "Mancini mi ha riportato nel giro azzurro, ho saltato l’ultima chiamata, ma non avevo fatto la preparazione estiva e soltanto adesso posso dire di stare veramente bene sul piano fisico".