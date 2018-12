© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenico Criscito e Cesare Prandelli. Oggi capitano e allenatore del Genoa, ma in passato in Nazionale non sono state tutte rose e fiori tra i due (nel 2014 Prandelli disse "Non è Cabrini o Maldini", salvo poi scusarsi pochi giorni dopo). Lo ha ricordato a Criscito Il Secolo XIX, nell'intervista che oggi il difensore ha rilasciato: "Ci siamo chiariti? È proprio così, il resto è acqua passata, ora dobbiamo pensare solo al bene del Genoa e lavorare insieme per riportare il Grifo dove merita".