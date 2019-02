© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mimmo Criscito, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Tornare a segnare è stata un'emozione indescrivibile, l'ho visto e rivisto mille volte. È venuto giù lo stadio, il Grifone per me è tutto, ho iniziato qui la mia vera carriera. Ho esordito in un Genoa-Cosenza in Serie B e ho realizzato il mio primo sogno anche se la strada era ancora lunga. Il Genoa e Gasperini mi hanno sempre dato fiducia, anche dopo la parentesi negativa alla Juventus. Il giorno del mio primo gol in Serie A stavamo lottando per la Champions contro la Fiorentina di Prandelli, era tutto fantastico. Nel 2011 sapevo di andare via e di lasciare un pezzo del mio cuore ma avevo fatto una promessa, quella che sarei tornato, e l'ho mantenuta. Ho scelto la strada del cuore, a questo punto della carriera non mi interessano né i soldi né altre cose. Sono tornato a casa".