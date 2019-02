Genoa, Criscito: "Il gol? Sembravo un bambino. Amo questa società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'intervista a Sky Sport di Domenico Criscito, autore del gol vittoria per il Genoa allo scadere contro la Lazio:

Sul gol:

"È stato un bellissimo gol, a un minuto dalla fine, in una gara importante. Sono tre punti pesanti, conquistati contro la Lazio che nonostante le tante assenze è venuta qui a giocarsela. Appena ho colpito la palla ho visto che andava verso il palo, per fortuna poi è entrata. Dopo il gol sembravo un bambino, sono molto contento".

In estate volevi solo il Genoa...

"Quando sono andato via avevo promesso il mio ritorno e così è stato. Amo questa società, amo questa squadra e sono felice di essere il capitano".

Cosa hai provato quando ti sei trovato davanti Prandelli, dopo che nel 2014 non ti ha convocato per i Mondiali per motivi etici...

"Quella è acqua passata. Ci siamo visti e ci siamo detti che eravamo qui per il bene del Genoa. Da capitano gli ho dato una mano a inserirsi, visto che vivevamo un momento difficile".

I tuoi figli ti dicono sempre che non segni....

"I miei figli sono i primi critici, mi dicono subito quando gioco male".