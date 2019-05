Genoa, Criscito: "La cessione di Piatek ha pesato, faceva reparto da solo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Criscito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Genoa-Cagliari: "Era un rigore importante, al novantesimo e sotto di un gol. Ero sicuro di segnare, Sanabria me l'ha chiesto ma stavolta gli ho detto di no, dispiace perché dopo l'errore ci teneva a fare gol ma è andata bene. Se guardiamo la prestazione sono due punti persi, come ci capita spesso facciamo fatica davanti alla porta. È un punto che può fare la differenza, domani guarderemo l'Empoli e speriamo bene. Qui c'è un gruppo fantastico, sappiamo che ci sono difficoltà e proviamo tutti a dare il 100%, ma sono i gol quelli che contano e ultimamente siamo mancati sotto porta. Speriamo di finire ben questo campionato, abbiamo fatto bene fino a gennaio. La cessione di Piatek ha influito? Secondo me è stata anche quella, aveva fatto la differenza fino a gennaio e faceva quasi reparto da solo. Sono arrivati altri giocatori che hanno avuto difficoltà a integrarsi, ma sono comunque ottimi giocatori. Piatek è mancato, anche se Sanabria ha iniziato bene, poi ha avuto problemi al ginocchio e ha fatto fatica. Non c'è paura ma preoccupazione, bisogna lottare fino alla fine, ci giocheremo la salvezza fino all'ultima giornata".