Il difensore del Genoa, Domenico Criscito, ha parlato a Il Secolo XIX smentendo le voci che lo vorrebbero pentito per un ritorno. "Mai. Eppure in tanti me l'hanno chiesto. Io ho sempre detto che ero contento di essere qui, anche se a lottare per la salvezza. Se fossi retrocesso mi sarei preso le mie responsabilità, sono contento di come sia finita".