Genoa, Criscito: "Nessuno rimpiange Piatek. Gol gioia indescrivibile"

Domenico Criscito, autore del gol vittoria del Genoa contro la Lazio, ha parlato in zona mista: "E' stata una grande gioia per me e per la squadra. Volevamo questa vittoria ed è arrivata con un mio gol, sono davvero molto felice. Ho deciso di calciare, era accaduta la stessa cosa a Bologna e non era andata benissimo. Questa volta invece è arrivata la rete. E' stato bello dopo il gol ricevere tutto quell'affetto anche da chi stava in panchina che soffre con noi. Gara cambiata dopo aver subito gol? Nel primo tempo il mister ci ha detto che dovevamo cederci. Noi siamo entrati in campo con determinazione riuscendo a ribaltare alla fine il risultato. Il primo gol dopo il ritorno al Genoa? E' stata una gioia fare gol all'ultimo secondo sotto la Gradinata Nord. Ho visto la Nord venire giù, per me è stata una grande gioia. Ho il Genoa nel cuore ed è stata una gioia indescrivibile quella rete. Paura dopo il gol subito? Non meritavamo di andare sotto. Siamo stati un po' troppo passivi e loro sono stati bravi a fare gol. Noi non ci siamo abbattuti e siamo riusciti a ribaltare questa gara. Tre punti importanti per me. Sanabria? E' arrivato molto umile. Sapeva che avevamo perso un giocatore come Piatek ma lui è un campione e nessuno più lo rimpiange. L'obiettivo con la salvezza praticamente acquisita? Noi dobbiamo pensare gara dopo gara. Siamo lontani dalla zona salvezza madavanti un occhio lo diamo. Magari potremmo porci come obiettivo la parte sinistra della graduatoria".