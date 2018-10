Genoa, Criscito: "Non parliamo di sfortuna, Parma bravo a fare la partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mimmo Criscito parla della sconfitta patita dal Parma dalla sala stampa del Luigi Ferraris. Ecco quanto raccolto da genoanews1893.it al termine della sfida: "C'è stato qualcosa che non è andato nella fase difensiva, ma vale per tutta la squadra. C'erano tanti spazi, esattamente come successo a Sassuolo. Una cosa che non doveva più succedere. Ci abbiamo provato, abbiamo creato tanto, però di pericoloso proprio poco. Non parliamo di sfortuna, il Parma è stato bravo a fare la partita. Normale che era una gara da vincere, ma purtroppo è andata così. In serie A non c'è nulla di facile. Ora bisogna ripartire da questi errori. Ci sarà un ciclo terribile, ma noi ci proveremo. Non abbiamo sottovalutato l'avversario. Siamo partiti forte, ma il vantaggio forse ci ha un po' condizionato. Bisogna continuare a lavorare, perché il campionato è lungo. La sosta non so se è utile, perché a volte è meglio giocare sempre. Io sono fortunato perché giocherò comunque. E' un onore per me indossare la maglia azzurra".