© foto di Federico Gaetano

Domenico Criscito, capitano del Genoa, nell'intervista a Il Secolo XIX ha parlato del momento di Piatek, attualmente appannato dopo un inizio sprint. "Come Milito? Speriamo, è un grande giocatore, anche CR7 ha avuto un momento in cui non segnava. L'ho visto carico, vuol dimostrare di non essersi dimenticato come si segna. E poi mi ha sorpreso Kouamé, di testa le prende tutte, veloce, tecnico, deve essere solo un po' più cattivo sottoporta".