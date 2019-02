Genoa, Criscito: "Proveremo a tornare in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Genoa, Domenico Criscito, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero: "Sono venuto qui con ambizioni importanti, non per svernare. Ho lasciato il Genoa quando eravamo in Europa, magari ci potremo ritornare. Stiamo vivendo l'attuale campionato con alti e bassi, sappiamo che è difficile ma, proveremo a dire la nostra in chiave internazionale".