Genoa, Criscito ritrova Gasperini: "Gli devo tanto, ma voglio battere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa e Domenico Criscito ritrovano da avversario un compagno di tante battaglie. Quel Gian Piero Gasperini che in rossoblù ha scritto pagine importanti della propria carriera ma ora allena l'Atalanta, prossimo avversario del Grifone. Intercettato da Il Secolo XIX, il capitano del Genoa ha parlato di questa sfida: "Gli devo tanto. Ma stavolta vogliamo battere la sua Atalanta. Lui è stato molto importante per me, soprattutto dopo la brutta esperienza alla Juve: gli devo tanto, sono arrivato in Nazionale grazie a lui".

Prandelli può aprire un nuovo ciclo?

"Lui e Gasp sono molto diversi, come personalità e come gioco. Però spero che ci riesca sul piano dei risultati, riportando il Genoa in alto come aveva fatto Gasperini".