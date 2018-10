Genoa, Criscito: "Siamo pronti per affrontare questa partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "La classifica è molto corta e sappiamo che con una vittoria faremo un buon passo in avanti. Siamo qui per giocarcela e siamo consapevoli delle nostre forze".

In cosa vi ha cambiato Juric?

"Lui lavora molto sull'aggressività, vuole sempre pressing in avanti mentre prima magari aspettavamo bassi l'avversario. E' un gioco molto dispendioso ma siamo pronti per affrontare questa partita che per noi è molto importante".