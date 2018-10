Genoa, Criscito spiega l'esonero di Ballardini con un messaggio audio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Secolo XIX di questa mattina riporta il testo di un messaggio audio inviato da Domenico Criscito, capitano del Genoa, per spiegare l'esonero di Ballardini: "Ieri (lunedì, ndr) si sono incontrati e il mister gli ha chiesto come metterebbe lui in campo la squadra. Il presidente si è arrabbiato e gli ha detto: 'ti pago, la squadra in campo me la devi mettere tu!". In seguito a questo episodio, il presidente Preziosi ha deciso di cacciare l'allenatore e di far tornare immediatamente Juric.