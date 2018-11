Genoa, Criscito: "Una vittoria e tornerà il sereno. Il Napoli? Fra le top"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In vista del match fra Genoa e Napoli Il Mattino ha intervistato chi ha il Grifo nel cuore e i natali nella città partenopea: Domenico Criscito. "Io vicino al Napoli? Tanto, tantissimo. Saltò tutto per davvero poco. Poi mi chiamo direttamente Spalletti e mi convinse in poco tempo ad andare a San Pietroburgo. Il momento del mio Genoa? Sapevamo che avevamo un ciclo di partite complicato: due volte a Milano, la Juventus, tra due giorni il Napoli. Noi siamo sereni, Siamo sicuri che basterà vincere una gara per risollevarci. Battere il Napoli, che è una delle squadre più forti d'Europa darebbe forza e vitalità a tutti. Siamo fiduciosi. Juric si gioca la panchina sabato? E' dal primo giorno che è tornato che non fanno che parlare del tempo che trascorrerà ancora con noi. Ci troviamo bene con lui, siamo sicuri che torneranno presto i tre punti".