Domenico Criscito, nella sua lunga intervista a Il Secolo XIX prima del derby di Genoa, ha parlato del possibile esonero di Juric in caso di sconfitta, considerando che è praticamente all'ultima spiaggia. "Speriamo di vincere così di sicuro non lo sarà. Vogliamo regalargli questo derby. Ci è dispiaciuto per l'esonero di Ballardini perché vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, ma con Juric stiamo bene e il derby può essere la svolta".