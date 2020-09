Genoa-Crotone, formazioni ufficiali: quante facce nuove. Zappacosta e Badelj subito titolari

Alle ore 15 il programma della 1^ giornata di Serie A offre oggi la sfida del Ferraris tra Genoa e Crotone. I due allenatori sembrano aver scelto due moduli speculari, con tre difensori e un trequartista alle spalle di due punte. Maran lancia subito dal 1' i nuovi acquisti Badelj, Zappacosta e Zajc, affidandosi al tandem offensivo molto esperto con Destro e Pandev. In casa Crotone invece schieramento speculare, pur col dubbio di dove giochi Messias, se nei tre in mezzo o dietro le due punte. C'è il nuovo arrivato Riviere davanti, così come nel mezzo maglia da titolare per Cigarini e dietro per Magallan. Di seguito le formazioni ufficiali.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Badelj, Lerager, Zappacosta; Zajc; Destro, Pandev.

Allenatore: Rolando Maran.

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Molina, Cigarini, Zanellato, Mazzotta; Messias; Simy, Riviere.

Allenatore: Giovanni Stroppa.