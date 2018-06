Genoa, da Madragora a Sturaro: ipotesi di un doppio ritorno dalla Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, d’accordo con lo staff del giocatore assistito dal padre Giustino, cerca la soluzione migliore per proseguire la crescita di Rolando Mandragora . Ad esempio, ieri, l’a.d. bianconero Beppe Marotta ha avuto un proficuo incontro a Milano con il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Ai rossoblù piace l’idea di riabbracciare Mandragora, cresciuto nel club e sempre legato a quei colori. Anzi, la trattativa potrebbe estendersi anche a Stefano Sturaro, altro ex genoano: insomma, il ritorno potrebbe essere perfino doppio. Per Mandragora, però, le soluzioni per un anno di prestito ponte sono plurime: ad esempio, Gasperini stravede per lui e lo vedrebbe bene nella mediana atalantina. E anche la Fiorentina osserva alla finestra interrogandosi sul dopo Badelj. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.