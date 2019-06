© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il brutto finale di stagione, il Genoa non rischia di perdere tutti i suoi giocatori. Come spiega infatti Il Secolo XIX, diversi sono i giocatori intenzionati a vestire la maglia del Grifone anche nella prossima stagione: da Radu e Kouamè che hanno ancora voglia di crescere con un altro anno in rossoblù, passando per Pandev che vuole chiudere con il Genoa la sua carriera chiedendo però più soazio, fino ad arrivare Biraschi intenzionato a diventare una bandiera rossoblù.