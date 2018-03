Genoa, da Salcedo a Micovschi e non solo: la meglio gioventù cresce

Dal corrispondente a Genova.

Il Genoa Primavera ingrana la sesta. La Viareggio Cup inizia con il piede giusto per la squadra di Carlo Sabatini che nella giornata di ieri ha schiantato la Lucchese per 6-0. Mattatori della serata i tre elementi del tridente offensivo schierati dal tecnico dei Grifoncini che nel giro di quarantacinque minuti ha lasciato il segno sul match. Classe 2001, talento da vendere. Eddy Salcedo gioca come un veterano anche se ha solo 16 anni. Nella gara di ieri, per esempio, ha impiegato soltanto un tempo per fare la differenza. Mister Sabatini lo schiera solo nella prima frazione di gara ma crea pericoli a ripetizione ogni volta che ha il pallone sulla corsia di sinistra. Realizza il raddoppio dei Grifoncini con un tap in facile facile dopo una punizione di Micovschi finita sul palo. Prestazione importante per un giocatore che può diventare il futuro del Genoa. “Quando viene dà sempre il massimo - ha detto ai nostri microfoni mister Carlo Sabatini - è un ragazzo un pochino esuberante, va inquadrato come ruolo e come giocate ma è sicuramente un grande talento”.

Vento che soffia dall’est per il Genoa. Claudiu Micovschi si è confermato elemento decisivo. 13 le reti messe a segno in stagione, 11 in campionato e due in Coppa Italia. La maggior parte dei pericoli arriva dalla sua parte. Esterno rapido cerca spesso il suggerimento per i compagni di reparto. Dotato di un piede delizioso con cui propizia il raddoppio di Eddi Salcedo calciando una punizione che aggira la barriera e si stampa sul palo alla sinistra di Nardi. L’appuntamento con il gol è soltanto rimandato visto che pochi istanti più tardi ha firmato il poker. Questi sono solo due dei tanti gioielli a disposizione di mister Sabatini, da Rollandi, portierino che si allena costantemente con la prima squadra, a Zanimacchia, passando per Oprut, a segno ieri a Levanto, Karic e Romairone. Piccoli Grifoni crescono. Per essere il futuro di questo Genoa.