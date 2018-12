Fonte: Genoacfc.it

Dopo la seduta pomeridiana guidata dal neo tecnico Cesare Prandelli, il Genoa è atteso nella sede del ritiro dove rimarrà sino a domenica, con l’intermezzo dettato dagli appuntamenti sul campo, per preparare la partita con la Spal. Una modalità utile ai nuovi componenti lo staff tecnico e ai giocatori per approfondire le conoscenze dopo la presa di contatto avvenuta al Centro Signorini, con una riunione al primo piano di Villa Rostan per espletare le reciproche presentazioni. A Villa Rostan mister Prandelli ha preso visione delle strutture a disposizione comprendenti la club-house e si è insediato nei locali a lui destinati, adiacenti a quelli occupati dai più stretti collaboratori.