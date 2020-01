© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La radio locale argentina Velez 670 avvicina il classe 2002 Lucas Konig al Genoa: si tratta di un centrocampista con doti tecniche che può agire anche da fantasista, che dopo aver rescisso il suo contratto con il Velez Sarsfield potrebbe continuare in rossoblù. Il giocatore, chiarisce il media sudamericano, potrebbe anche partire in prestito e giocare in una serie inferiore dopo la firma coi rossoblù.