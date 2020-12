Genoa, dalla Fiorentina allo Spezia passando per Juve, Milan e Benevento: sarà un dicembre tosto

vedi letture

Una reazione da squadra. E' quella che chiede Rolando Maran ai suoi ragazzi dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Il Genoa, dopo la sconfitta di lunedì sera contro il Parma, occupa il penultimo gradino della classifica con solo cinque punti frutto dell’unica vittoria contro il fanalino di coda Crotone e dei due pareggi contro Verona e nel derby con la Samp. Un'inversione di tendenza che possa risollevare le sorti della stagione e che possa permettere al Grifone di poter vedere al nuovo anno con più fiducia cercando di mettersi alle spalle le difficoltà iniziali. L'ultimo mese dell'anno però metterà di fronte al Vecchio Grifone cinque gare insidiose da affrontare con la giusta concentrazione.

Fiorentina, Juve e Milan - Il primo impegno di dicembre è in casa della Fiorentina. Lunedì prossimo Perin e compagni saranno in campo al "Franchi" di fronte all'ex Prandelli, protagonista della salvezza del 2019 arrivata - ironia della sorte - proprio in casa dei viola. Adesso la formazione gigliata non se la passa bene e il prossimo potrebbe rappresentare una sorta di scontro diretto. Sei giorni più tardi i rossoblu torneranno a Marassi dove, domenica alle 18, affronteranno la Juventus di Andrea Pirlo che precederà di tre giorni il match contro il Milan, capolista, di Stefano Pioli il 16 dicembre.

Il 2020 si chiude con Benevento e Spezia - Il 2020 si chiuderà con altre due partite molto delicate. Il 20 dicembre alle 15 il Genoa andrà a far visita al Benevento di Pippo Inzaghi, formazione ostica che ha saputo mettere in difficoltà squadre come Napoli, pur uscendo sconfitti, e Juventus. L'anno solare poi si concluderà, siamo in attesa dell'ufficialità del cambio di sede, al "Picco" di La Spezia contro gli Aquilotti di Vincenzo Italiano, tecnico tanto corteggiato proprio dai rossoblu. Gara sempre molto sentita nel Golfo dei Poeti e avversario che in queste prime nove partite ha impattato alla grande con la nuova categoria meritando i cinque punti di vantaggio su un Genoa che deve reagire e non smarrirsi.