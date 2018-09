Genoa, dalla Germania: il Bayern Monaco piomba su Piatek

© foto di Federico Gaetano

Spunta una nuova pretendente per Krzysztof Piatek. Come riporta SportBild, anche il Bayern Monaco si sarebbe inserito infatti nella corsa al giovane e talentoso attaccante del Genoa. Sul polacco, già in doppia cifra tra campionato e Coppa Italia al suo primo anno in Italia, ci sono anche Inter, Milan, Juventus e Barcellona.