Genoa, delirio per Schone: il regista che arriva dalla Champions

Casella riempita. Il tanto atteso regista è sbarcato al Genoa. Si è parlato tanto di quanto mancasse alla formazione rossoblu un giocatore capace di manovrare il pallone e far partire l'azione. Da ieri questo problema non c'è più. In una giornata grigia ma calda, sia climaticamente parlando che dal punto di vista dell'entusiasmo, Lasse Schone ha fatto il suo arrivo nel capoluogo ligure e da domani sarà un giocatore a disposizione di Aurelio Andreazzoli. Un'operazione da manuale per il Grifone che ha accolto così il 33enne centrocampista danese che andrà a rinforzare notevolmente la mediana del Vecchio Grifone.

Curriculum da Champions - Quello che si chiama un colpo di mercato. Per Schone parla il suo curriculum. Dal 2012 con la maglia dei Lanceri d'Olanda, squadra in cui era arrivato dal Nijmegen, ha collezionato 2017 gettoni in campionato con 40 reti, 24 in Europa League con 2 gol realizzati e 39 in Champions League con 6 marcature realizzate. L'ultima, la più bella, la ricorderà per sempre: contro il Real Madrid al "Bernabeu" con la specialità della casa, il calcio di punizione. Un'annata da incorniciare quella per lui e per l'Ajax, con il sogno finale però che è svanito ad una manciata di minuti dalla semifinale di ritorno contro il Tottenham.

Dalle lacrime al bagno di folla - Soltanto quattro giorni fa il pubblico dell'Ajax gli ha dedicato un saluto da pelle d'oca portando il centrocampista a commuoversi. Un tributo che viene fatto solo a chi ha veramente lasciato il segno. Ieri un'accoglienza calorosa dal suo nuovo pubblico. Più di 200 tifosi hanno affollato la sala degli arrivi dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" per dargli il benvenuto. Cori e tanto entusiasmo che mancavano dallo scalo ligure dall'arrivo del Principe Diego Milito. "L'accoglienza è stata fantastica - ha detto con tanta emozione Schone - queste persone sono incredibili. Non me l’aspettavo ma me l’avevano detto, è stato fantastico". Il Genoa di Andreazzoli adesso ha il suo uomo d'ordine. Che arriva dalla Champions League.