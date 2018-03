Genoa, dieci tappe per il futuro: Rossi vuole conquistare il Grifone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione genovese de La Repubblica fa il punto su Giuseppe Rossi, una carriera costellata da 42 mesi di stop, un calvario che vuole arrestare in questo finale. Dieci tappe per conquistare il Genoa, lui che ha un accordo fino a gine stagione con opzione per un altro anno, lui che è cercato in MLS ma che ha voglia di far bene e di sfondare ancora in Serie A. Come in passato, come ai tempi d'oro.