Genoa, difesa a tre o a quattro: duttilità nella rosa di Andreazzoli

Vigilia di Coppa Italia per il Genoa. Il trasloco a Chiavari della truppa di Aurelio Andreazzoli ha portato inesorabilmente all’anticipo del match contro l’Imolese che inizialmente doveva essere programmato a Marassi ma, visti i lavori all’impianto del capoluogo ligure, è slittato nel Tigullio. Sarà la prima occasione per vedere all’opera i rossoblu dopo più di un mese di lavoro prima a Neustift poi a Dinard in Francia, Cavriago - in provincia di Reggio Emilia - ed infine Masone, nell’entroterra genovese. Tanto lavoro fisico ma anche tanti accorgimenti tattici che sono stati messi appunto dal mister massese con la rosa a disposizione che è cresciuta giorno dopo giorno. Innesti di qualità e di quantità per il Vecchio Grifone che ora dovrà necessariamente sfoltire l’organico.

Tanti impianti di gioco - La cosa che è risaltata di più agli occhi è che Andreazzoli non ha lavorato soltanto su uno schema in particolare ma ha ruotato gli impianti di gioco adattando ad essi i giocatori a disposizione. La difesa può essere a tre o a quattro mentre il centrocampo può essere a tre - due mezzali e un regista - o a due - un incontrista e il metronomo -. L’attacco può essere un tandem oppure un duo affiancato alle spalle da un trequartista. Da qui si possono declinare come una filastrocca delle scuole elementari la formazione con una certezza: non è importante lo schema di gioco ma la qualità nella giocata e la fame con cui si scende in campo. Questo è il credo di mister Aurelio Andreazzoli.

Gli uomini a disposizione - In caso di difesa a tre possono essere impiegati davanti a Radu Romero o Biraschi sul centro-destra, Zapata al centro - con El Yamiq come riserva - e Criscito a sinistra - con Rizzo pronto ad accorrere in soccorso. Sugli esterni ci sono Romulo e Ghiglione a destra con Schone intoccabile in cabina di regia, il sostituto potrebbe essere Radovanovic, Lerager a fare legna e Barreca o Pajac a sinistra. Gumus o Saponara sulla trequarti anche se l’ex Samp può arretrare il suo baricentro - è stato impiegato spesso da mezzala sia in Emilia che nelle ultime sedute - con il 3-4-1-2 si trasforma in un 3-5-2. Non va assolutamente dimenticato Stefano Sturaro che sta lavorando per tornare a disposizione il più presto possibile. In avanti si può pescare da un lotto formato da Pinamonti, Kouamé, Favilli e Sanabria. In caso di difesa a quattro Romulo può essere indietreggiare fino alla linea dei difensori con Criscito che si può allargare sulla sinistra. Tante possibilità per Aurelio Andreazzoli. Il suo Genoa sta prendendo forma.