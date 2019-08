Genoa, difficile arrivare a Kamada. Spunta l'idea Schone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa cerca rinforzi per il centrocampo. Dopo aver incassato il no dell'Eintracht per Kamada a causa del mancato arrivo in Germania di Kevin-Prince Boateng, il club ligure ha dirottato le sue attenzioni su Lasse Schone, classe 1986 in forza all'Ajax. A riportarlo è Tuttosport.