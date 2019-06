Genoa, domani probabile incontro fra Preziosi e il tecnico Prandelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Genoa Enrico PReziosi ha fatto ritorno nelle scorse ore in Italia e nella giornata di domani, scrive la Gazzetta dello Sport, incontrerà Cesare Prandelli per dicustere del futuro.

Sale Andreazzoli - L'ex ct è legato da un contratto al Grifone valido anche per il prossimo anno ma come già detto un suo addio non è affatto da escludere. E per l'eventuale sostituzione il Genoa avrebbe individuato come primo nome quello di Aurelio Andreazzoli dell'Empoli.