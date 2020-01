© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

El Yamiq lascia il Genoa dopo soli 264 minuti giocati tra Coppa Italia e Serie A. Il difensore marocchino classe '92 andrà in prestito con diritto di riscatto al Real Saragozza fino al termine della stagione. Il giocatore domani volerà in Spagna per le visite mediche e la firma sul contratto. A riportarlo è Sky Sport.