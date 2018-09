Genoa, Donatelli: "Inizio di stagione in linea con le aspettative"

Mario Donatelli, ds del Genoa, ha parlato della prima parte di stagione attraverso il sito ufficiale del grifone. "Questo avvio di stagione è stato in linea con le aspettative. Siamo passati in Coppa Italia. Con Empoli e Bologna sono arrivate due vittorie meritate. Abbiamo accusato il passaggio a vuoto con il Sassuolo. Lì ci abbiamo messo del nostro per complicare la partita. C’è da lavorare, lo sappiamo. Il Genoa ha un fascino particolare, sono orgoglioso di esserci per l’anniversario dei 125 anni. Per capire cosa rappresentino questi colori, al di là della grande storia del club, devi viverli da vicino e meglio se da dentro. Quando entri in contatto con questa realtà, capisci quanto valga e non ti abbandona più. Il Genoa è qualcosa che porti con te sempre. Ti entra nel sangue”, le parole del dirigente ligure.