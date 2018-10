© foto di Federico Gaetano

Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di 'Radio CRC' ha parlato del possibile trasferimento al Napoli a gennaio del centravanti polacco Krzysztof Piatek: "Intanto speriamo di mantenere Piatek fino alla fine dell’anno come è nelle intenzioni dell’anno. Nella vita di sicuro c’è poco altrimenti saremo degli indovini. Per quanto riguarda le trattative in corso ha attirato l’attenzione di tanti club in europa, un calciatore che segna ogni domenica per forza attira attenzione. Sensazioni? Sono quelle che il presidente vuole mantenere assolutamente il giocatore, poi quello che si sono detti lo sanno loro".

Fantamercato pensare ad un Milik al Genoa in caso di arrivo Piatek?

"Piatek gioca nel Genoa e la voglia è quella di trattenerlo. Per quanto riguarda Milik dovete parlare con i dirigenti del Napoli, non certo con noi. Si parla sempre di Piatek e bisogna parlare anche della squadra che mette in condizione di fare gol. C’è da stare tranquilli c’è un intera stagione e Piatek deve rimanere con i piedi per terra".