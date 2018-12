© foto di Federico De Luca

Archiviata la prima uscita della gestione Prandelli con un pari contro la SPAL, per il Genoa si inizia a lavorare sia in vista del match contro la Roma sia per il mercato. Dopo la gara contro i giallorossi, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, è stato programmato un primo summit di mercato fra il tecnico di Orzinuovi ed Enrico Preziosi. Al momento sono due le priorità in vista di gennaio: l'esterno sinistro e il centrocampista. Due i nomi in vetta alla lista dei desideri: Antonio Barreca del Monaco e Andrea Bertolacci ai margini del Milan di Gattuso. Altra priorità per la finestra invernale quella di alleggerire la rosa del Grifone oggi ad un passo dalle trenta unità