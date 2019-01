© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio colpo in entrata dal Vitorul per il Genoa. Secondo quanto riportato da SkySport il club ligure ha chiuso in queste ore per Ianis Hagi, figlio del grande Gheorge, trequartista con un breve passato alla Fiorentina, e Tudor Baluta, centrocampista classe 1999