© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver praticamente chiuso per il portiere Jandrei della Chapecoense, il Genoa deve riempire soprattutto due caselle: esterni sinistro e centrocampista. Per corsia mancina in pole c'è sempre Barreca (Monaco), che potrebbe arrivare in prestito per 18 mesi, mentre le alternative restano Lukaku (Lazio), Spinazzola (Juventus), Laazar (Newcastle) e nelle ultime ore si è aggiunto anche Jaroszynski (Chievo). Per il centrocampo invece resta calda l'ipotesi Sturaro (di proprietà della Juve ma in prestito allo Sporting), oltre al vecchio pallino Radovanovic, ai milanisti Bertolacci e Montolivo e all'empolese Krunic. Lo riporta Il Secolo XIX.