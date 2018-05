Genoa, due obiettivi per il possibile dopo-Perin: Skorupski e Cragno

© foto di Federico Gaetano

Il Genoa è al lavoro per assicurarsi l'erede di Mattia Perin, nel mirino di Napoli e Juventus per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il club rossoblù starebbe monitorando in particolare Lukasz Skorupski della Roma e Alessio Cragno del Cagliari.