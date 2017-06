Genoa, due uscite e un mercato in attesa del decollo

Mercato del Genoa in attesa di decollo. La società rossoblu non ha ancora messo a segno colpi, fatto insolito per una società che era spesso protagonista nelle sessioni di trasferimento. Il presidente Enrico Preziosi ha parlato del futuro societario e della squadra, che ha assicurato sarà pronta per il ritiro del 10 luglio in quel di Neustift. Fra le partenze dobbiamo registrare quella di Lucas Orban. Il difensore argentino ha rescisso il contratto con il club di Villa Rostan lasciando libero il secondo slot all'interno del pacchetto arretrato - la prima è quella di Burdisso -. Due tasselli che bisogna riempire per poter formare una squadra competitiva per il prossimo campionato. Fra questi nomi non ci sarà Mimmo Criscito. La romantica idea che il figliol prodigo ritorni alla base dopo sei anni allo Zenit San Pietroburgo è stata definitivamente accantonata. Il difensore napoletano è un punto fermo della formazione di Roberto Mancini ed è destinato rimanere in Russia. Il nome più caldo di questi ultimi giorni è quello di Edoardo Goldaniga. Il difensore di proprietà del Palermo è reduce da un campionato negativo in Sicilia culminato con la retrocessione, ma resta comunque un profilo interessante e giovane - è un classe 1993 -. Un altro nome per la retroguardia del Vecchio Balordo, è quello di Andrea Ranocchia. Il suo sarebbe l'ennesimo ritorno all'ombra della Lanterna visto che in passato ha vestito sia la maglia rossoblu che quella della Sampdoria. Sempre da Milano, sponda Inter, un altro nome che viene accostato al Genoa in questi ultimi giorni è quello di Biabiany, che potrebbe rientrare in un maxi scambio che porterebbe Izzo e Pellegri sotto la Madonnina. Al momento sono soltanto rumors di mercato, sicuramente nei prossimi giorni il mercato rossoblu spiccherà il volo per consegnare a Juric una squadra forte per la stagione futura, per non rischiare come l'anno passato.