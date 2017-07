Genoa, duello Fiorentina-Torino per Simeone

© foto di Federico De Luca

Duello Fiorentina-Torino per il Cholito Simeone. Come si legge sulle pagine di Tuttosport i granata hanno messo sul piatto 15 milioni più 3 di bonus, con la possibilità di arrivare a 20, per il giovane figlio d'arte. Il Toro - si legge - sta cercando di respingere l'assalto della Fiorentina, che pensa all'argentino per sostituire Kalinic, anche se al momento nessuno è pronto ad offrire i 30-35 milioni che il club viola chiede per il croato. Per questo motivo il Toro prova a forzare i tempi, con Simeone che preferirebbe la soluzione granata rispetto a quella viola, a causa del clima che si respira in queste settimane a Firenze: dal club messo in vendita, alle contestazioni della tifoseria.