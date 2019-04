Genoa, è allarme rosso: 305 minuti giocati in inferiorità numerica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine Cesare perse le staffe. Al termine del derby perso di domenica pomeriggio mister Prandelli si è sfogato ai microfoni dei media, sottolineando il fatto che per la terza domenica consecutiva il Genoa abbia giocato in inferiorità numerica. A far sbottare il tecnico di Orzinuovi è stato il calcio di rigore da cui è nato il 2-0 della Sampdoria e che ha portato all’espulsione di Davide Biraschi, ritenuta eccessiva. “L'episodio ha condizionato, poi siamo stati in gara - ha dichiarato nel post partita al “Ferraris” - non riuscivano ad uscire, abbiamo avuto diverse occasioni, poi in 10 diventa tutto più complicato ed è la terza partita che rimaniamo in dieci”. Un allarme che è scattato in casa rossoblu. Dati alla mano Criscito e compagni hanno dovuto affrontare 305 minuti complessivi su 2880 - calcolo su 32 gare - in dieci uomini, poco più del 10%.

6 CARTELLINI ROSSI STAGIONALI - Quello di domenica scorsa è stato il sesto cartellino rosso comminato ad un giocatore rossoblu facendo del Genoa la seconda squadra del campionato italiano con più espulsioni, alle spalle del Cagliari con sette e davanti a Napoli, Sassuolo e Chievo con cinque. La prima volta in cui il Vecchio Grifone ha dovuto affrontare una gara in inferiorità numerica è stata il 28 ottobre, poco più di un quarto d’ora contro l’Udinese per la doppia ammonizione a Romero. A Torino contro i granata di Mazzarri, il 2 dicembre scorso, Romulo rimediò due gialli nella prima frazione di gara lasciando i compagni in dieci dal 28° del primo tempo. Sette giorni più tardi dopo undici minuti Criscito fu espulso contro l’Udinese, contro l’Inter a seguito del rosso a Romero sul rigore del 2-0 per i nerazzurri rimasero in dieci per 51 minuti, a Napoli per l’espulsione di Sturaro per 62 minuti e nel derby per 39 minuti.