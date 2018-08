Genoa e il rifiuto di un ingaggio triplo. Criscito riabbraccia la Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenico Criscito domani riabbraccerà il campionato italiano, quasi un secondo esordio. Lui, infatti, la serie A l’ha lasciata tanto tempo fa, il 22 maggio 2011, quando, con il suo Genoa, esultò per il successo sul Cesena al Ferraris. Mimmo, come lo chiamato tutti a Genova, non aveva ancora compiuto 25 anni e partiva per un’avventura importante con lo Zenit, nel campionato russo e in Champions. Nel tempo il Napoli, prima, e l’Inter dopo, hanno provato a riportarlo a casa, senza riuscirci. Poi è arrivato il Genoa, la squadra in cui Criscito è cresciuto calcisticamente, quella con cui ha conquistato i primi successi e pur di dire sì al Grifone, ha rinunciato a un ingaggio quasi triplo offerto sia dallo Zenit stesso che ancora dall’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.