Genoa, è scattato l'obbligo di riscatto per Cassata: al Sassuolo circa 7 milioni di euro

Francesco Cassata proseguirà la sua avventura al Genoa. Arrivato la scorsa estate dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, il calciatore classe '97 con la permanenza in Serie A del Grifone diventa quindi a tutti gli effetti un calciatore rossoblù. Nelle casse del club emiliano - riporta 'SassuoloNews.net' - circa 7 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che il Sassuolo ha girato al Genoa ormai un anno fa per l'acquisto a titolo definitivo del giovane portiere Russo.