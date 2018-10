Genoa, efficacia inaudita sotto porta. Piatek segna ogni 1,75 tiri in porta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con i suoi 31 tiri in porta e 11 gol (8 firmati Krzysztof Piatek), il Genoa è senza dubbio la squadra più precisa dell'intera Serie A: il rapporto tiri/gol della squadra di Ballardini è impressionante. Ogni 2,8 tiri in porta il Grifone riesce a collezionare un gol, una media bassissima che è gran parte merito del polacco: al capocannoniere serve poco più di un tiro (in porta) per andare in gol. Per la precisione, secondo i dati della Serie A, il centravanti ex Cracovia fa un gol ogni 1,75 tiri in porta. Guai dunque, a lasciare una conclusione a Piatek, che ha dimostrato di non aver bisogno nemmeno di troppo spazio per fare male.