Genoa, El Yamiq nel mirino del Granada: sul difensore rossoblù anche l'Huesca

vedi letture

Jawad El Yamiq può tornare in Spagna dopo l'avventura in prestito al Real Saragozza. Il difensore di proprietà del Genoa piace al Granada, che nelle ultime ore ha accelerato le operazioni per poter convincere la società genoana a cedere il calciatore. Le trattative sono aperte e potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore: El Yamiq ha ancora un anno di contratto e il Grifone potrebbe accettare la proposta per evitare di perderlo a parametro zero. Sul centrale marocchino c'è anche l'Huesca: a riportarlo è AS.