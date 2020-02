Il centrocampista del Genoa, Sebastian Eriksson, ha parlato della prossima sfida che affronterà contro il Cagliari, suo ex club. "Da quando sono tornato in Svezia mi mancava l'Italia, la vita, il calcio. Quando il Genoa mi ha dato quest'occasione ho accettato subito e sono tornato in fretta. La squadra sta crescendo, ha molta voglia di giocare in Serie A, spero di vincere questa battaglia con il Cagliari. Nicola è una brava persona, è un ottimo allenatore, io sto imparando tante cose. Il derby con Ibra? Sarà una battaglia anche quello, Ibrahimovic dà qualcosa in più per i compagni di squadra, come ha sempre fatto. Penso possa vincere il Milan".