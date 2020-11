Genoa, Faggiano: "Abbiamo voglia di riscatto, dobbiamo continuare a dare il massimo"

vedi letture

Le dichiarazioni di Faggiano prima di Sampdoria-Genoa.

Il ds del Genoa Daniele Faggiano ha parlato così ai microfoni della Rai prima del derby di Coppa Italia con la Samp: “Arriviamo a questo derby con voglia di riscattarsi in tutto e per tutto, sia per la partita in sè che per i punti che volgiamo fare nelle prossime partite. Avere 5 punti non ci fa stare tranquilli, ma siamo consapevoli che lavorando e senza piangerci addosso possiamo uscirne. Dobbiamo continuare a dare il massimo sempre, sia in allenamento che in partita. A Udine abbiamo sfiorato un pareggio che sarebbe stato importate per la fiducia, ma la dobbiamo andare a prendere”.